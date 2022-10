Juve, per Allegri è davvero finita: "Chi lo ha scaricato", clamoroso

13 ottobre 2022 a

La Juve non va, e la sensazione per tutti è che Massimiliano Allegri non sia più seguito dai suoi giocatori. Che lo hanno scaricato e, invece che di squadra, preferiscono spesso le azioni personali. Troppo lento il gioco, anche in Israele, per poche occasioni e gol creati. E chi anche dei ‘senatori’ dello spogliatoio ha abbandonato il toscano, secondo La Repubblica, è anche Juan Cuadrado, che a 34 anni è in difficoltà così come altri ‘esperti’ del gruppo. Tipo Bonucci e Alex Sandro, lontanissimi dalla forma migliore.

Squadra in ritiro, testa al derby contro il Torino

Il compito che attende ora Allegri è quello di trovare 11 giocatori che possano giocare un derby della Mole all'altezza contro il Torino, sabato prossimo. Di dare le dimissioni non se ne parla, anche se la società le gradirebbe, dopo che Andrea Agnelli ha pubblicamente concesso al tecnico la resa delle armi al termine della sfida con il Maccabi. Intanto la squadra è in ritiro alla Continassa, obbligata a ritrovarsi dopo gare opache e senza prestazione. Con i granata di Ivan Juric occorre vincere, per non lasciar scappare il treno delle prime posizioni di testa in campionato.

Nonostante La Repubblica parli di una rottura tra Cuadrado e Allegri, il colombiano al termine della sfida di martedì aveva provato a metterci la faccia, chiedendo un gruppo più coeso nelle prossime sfide: “Dobbiamo cercare di girare pagina prima possibile e concentrarci subito sul campionato — aveva detto ai microfoni di Sky — Soltanto insieme, uniti, possiamo uscire da questa situazione. Finché esiste una possibilità di qualificazione dobbiamo crederci e dare tutto”. E ancora: “Il mister sta facendo di tutto per farci rimanere uniti, siamo una squadra. In campo andiamo noi e dobbiamo dare ancora di più, a cominciare dai calciatori più esperti. Dobbiamo avere fiducia come gruppo, abbiamo superato molte situazioni difficili e se ci crediamo possiamo riuscirci ancora".