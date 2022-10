L'Inter batte anche la Salernitana: Simone Inzaghi, ora è momento magico

16 ottobre 2022 a

L'Inter non si ferma più e batte 2-0 la Salernitana a San Siro nell'anticipo dell'ora di pranzo del decimo turno di Serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi, rigenerati dal doppio confronto contro il Barcellona che sembra poter garantire il passaggio agli ottavi in Champions League, centrano la seconda vittoria di fila in campionato che potrebbe sartine l'uscita dalla profonda crisi di settembre che aveva portato il tecnico sull'orlo dell'esonero.



Gol decisivi di Lautaro Martinez nel primo tempo e Barella nella ripresa, proprio i grandi protagonisti in Europa, ma la vittoria nerazzurra poteva essere più larga. I padroni dicasi partono forte e mettono ben presto le tende nella metà campo granata. Il gol, di conseguenza, arriva quasi d'inerzia. Sblocca Lautaro con un diagonale dal limite, nella ripresa il raddoppio di Barella con un gran gol su lancio di Calhanoglu: controllo in area, dribbling e tiro. In classifica i nerazzurri riscavalcano la Juve e si portano a -6 dall'Atalanta, capolista ma con una partita in più del Napoli.



Decima giornata: Empoli-Monza 1-0, Torino-Juventus 0-1, Atalanta-Sassuolo 2-1, Inter-Salernitana 2-0, ore 15 Lazio-Udinese, Spezia-Cremonese, ore 18 Napoli-Bologna, ore 20.45 Verona-Milan, lunedì 17 ottobre ore 1830 Sampdoria-Roma, ore 20.45 Lecce-Fiorentina



Classifica: Atalanta 24, Napoli 23, Lazio, Udinese, Milan 20, Roma 19, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli, Torino 11, Fiorentina 9, Salernitana, Monza 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce, Verona 7, Bologna 5, Verona 5, Cremonese, Sampdoria 3.