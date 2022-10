Mbappé impazzisce per Benzema: il gesto choc

18 ottobre 2022 a

Il Pallone d’Oro 2022 è di Karim Benzema, ma la reazione di Kylian Mbappé, lunedì sera al Théâtre du Châtelet di Parigi durante la cerimonia di premiazione, non è passata inosservata. A parte un applauso e un sorriso, forzati nel momento in cui l'attaccante dei Blancos ha ritirato il trofeo, il centravanti del Psg s'è preso la scena per il disagio e la frustrazione mostrati. E pensare che parte di quel trofeo è arrivato per la prestazione da urlo di Benzema proprio contro i parigini, agli ottavi della scorsa Champions nel ritorno di Madrid, con il club di Mauricio Pochettino che stava gestendo il vantaggio tra andata e ritorno, prima di cadere 3-1 e di dover dire addio un altro anno alla speranza di vincere la Champions.

Mbappé fischiato: i motivi

Intanto, però, Mbappé è stato fischiato durante la cerimonia. Il motivo di tanto astio nei suoi confronti sta nel fatto che i tifosi francesi non gli hanno mai perdonato né l'atteggiamento dell'estate scorsa, prima di tornare sui suoi passi e di non passare al Real Madrid firmando il rinnovo col Psg, né per la volontà di lasciare il club parigino a gennaio, dopo la rottura con la società del presidente Al-Khelaifi. Non da meno la questione degli sponsor e la convenzione sui diritti d'immagine dei giocatori che indossano la maglia della Francia.

La questione sponsor

L’attaccante, comunque, ha negato le voci che lo danno in rottura col Psg: "Non ho mai chiesto la mia partenza nella prossima sessione di mercato – ha detto — Le informazioni che sono uscite il giorno della partita di Champions League contro il Benfica, non le ho capite. È tutto falso e no so queste informazioni da dove siano potute uscire". Ma nessuno gli ha creduto. E in squadra non è visto certo di buon occhio da una parte dei compagni.