Gennaro Gattuso, "gli ho dato uno schiaffo": caos nello spogliatoio

18 ottobre 2022 a

a

a

Quattro vittorie, due pari e tre sconfitte. Questo il ruolino del Valencia di Gennaro Gattuso dopo le prime nove giornate di Liga spagnola. Club che sabato, nel match casalingo contro l’Elche (ultimo in classifica), ha pareggiato per 2-2. Tra i protagonisti in negativo del confronto, il portiere Giorgi Mamardashvili, considerato proprio da Ringhio come uno dei perni della squadra. L'estremo difensore della nazionale georgiana, ha commesso un errore nel primo tempo: un'uscita troppo spericolata che ha travolto in area il difensore Bigas, regalando il rigore del vantaggio all'Elche. Un episodio che ha messo in salita il confronto per i padroni di casa, alla fine tornati a casa con il 2-2.

Guardate la faccia di Mbappè: Benzema lo fa impazzire, il gesto choc

Il buffetto di Ringhio al suo portiere a fine gara

Lo stesso Mamardashvili ha intuito il tiro, ma non è riuscito a deviare fuori porta il pallone. E si è poi sentito responsabile per l'accaduto, volendosi scusare nel post-gara con l'allenatore e con i suoi compagni. A rivelarlo è stato proprio l’ex centrocampista del Milan, ai microfoni della stampa spagnola dopo la gara del Mestalla. Gattuso ha stupito in primis il suo portiere, e poi anche tutti i presenti, raccontando quella che è stata la sua reazione: “Mi ha detto che gli dispiace e gli ho dato uno schiaffo”, ha detto Ringhio. In realtà, più un buffetto, una carezza per il suo giocatore: "Ci ha salvato in tante partite, non voglio sentire nulla. Ha la massima fiducia sia da parte dell'allenatore, che di tutta la squadra. Gli ho detto che si deve sbarazzare del dispiacere dalla sua testa".