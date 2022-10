Cristiano Ronaldo, minuto 89: il clamoroso sfregio all'allenatore

20 ottobre 2022 a

Il Manchester United vince (e convince nel gioco) contro il Tottenham di Antonio Conte, ma deve fare i conti con la grana Cristiano Ronaldo. All’Old Trafford è 2-0 per i Red Devils, prima che al minuto 89 il portoghese, lasciato in panca per tutto il match, ha lasciato furente il campo. Un rapporto mai decollato quello tra l’ex Juve e il tecnico ex Ajax, Erik ten Hag, e che potrebbe aprire ora nuove prospettive di mercato in vista di gennaio. CR7 aveva già provato ad andarsene in estate, ma le trattative con Napoli e Sporting Lisbona non erano mai andate in porto.

Ten Hag: “Ronaldo? Non ho visto la sua uscita” - Lo stesso allenatore, al termine della gara, ha glissato su CR7: “Non ho visto la sua uscita in anticipo, ci penseremo domani (oggi, ndr). Voglio pensare alla prestazione fantastica della squadra e degli 11 in campo”. La gara dello United è stata davvero così, con il Tottenham passato a difendersi per la maggior parte della gara. Un 2-0 netto ma che sta pure stretto ai Red Devils, che potevano vincere in modo molto più rotondo.

Il lavoro di ten Hag sta dando i suoi frutti, ma c'è la nota stonata Cristiano Ronaldo. Un gesto probabilmente voluto da CR7, che ha mandato un messaggio molto chiaro a tutto l’ambiente. E che ora sogna di andare via all’apertura del mercato invernale. Ten Hag non se ne cura e lo ha lasciato in panchina, inserendo invece McTominay, Eriksen e il giovane Elanga. Un gesto che sicuramente non passerà inosservato.