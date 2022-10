"L'importanza di chiamarsi Pippen": Sfighe, storie di sport dove tutto è relativo

23 ottobre 2022 a

"Sfighe - Storie di sport dove tutto è relativo", il podcast di Andrea Tempestini. Qui la quarta puntata, dedicata a Scottie Pippen, "L'importanza di chiamarsi Pippen". Già, Michael Jordan "e" Scottie Pippen, il giocatore di basket più forte di tutti i tempi e il suo "secondo" nei Chicago Bulls, quei Chicago Bulls, la squadra più forte che si sia mai vista. E che c'entra Pippen con le sfighe? Tendenzioso? Forse no, perché in una certa misura, Scottie, non ha mai fatto i conti con quello che gli è successo, con la sua strepitosa storia sportiva.



