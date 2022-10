Leclerc gela Hamilton con 4 parole: cosa è successo in questa stanza

25 ottobre 2022 a

a

a

“Ma cosa è successo a Carlos?”. Una semplice domanda, quella posta da Charles Leclerc a Lewis Hamilton nella cooling room di Austin, al termine della gara di domenica. Una questione posta, che però ha imbarazzato e un po’ spiazzato il campione inglese della Mercedes. Che, conscio del fatto di essere ripreso dalle telecamere e di finire in diretta tv, ha tentennato nel rispondere. L’intenzione del sette volte iridato, in quel momento, era di cercare una frase diplomatica per dare una risposta alla questione posta dal giovane collega, cercando di non attaccare il suo compagno di squadra o lo stesso team di Stoccarda.

“George ha fatto fuori Sainz”

Dopo vari tentennamenti, però, Lewis Hamilton ha stupito tutti, rispondendo in maniera secca e onesta. E facendo così, ha messo da parte per una volta la diplomazia: "George (Russell, ndr) l'ha fatto fuori”, ha difatti sentenziato il sette volte iridato, chiudendo di fatto la questione. La risposta del pilota Mercedes è stata molto apprezzata da appassionati, tifosi e anche avversari, che, condividendone il video sui social network, hanno evidenziato la sua onestà nell'ammettere in pubblico le colpe del proprio compagno di squadra e anche il fatto che è stata una risposta così spiazzante e inattesa tanto da destare involontariamente grande ilarità.

Ascolta "I 38 secondi di Felipe Massa" su Spreaker.

Le gare di Hamilton e Leclerc ad Austin

Alla fine per Leclerc e Hamilton ad Austin è arrivato il podio. L’inglese ci aveva creduto dopo il pit lento di Max Verstappen, superato in quel frangente ai box proprio dal monegasco della Ferrari. Lewis stava volando in pista, grazie a gomme dure che esaltavano il ritmo della sua Mercedes. Ha provato a sparare tempi al limite — dopo aver passato in quel frangente Vettel in testa — ma si è dovuto arrendere a sei tornate dalla fine. Il desiderio era di rivedere una sfida da sogno tra i due duellanti per il titolo 2021, che purtroppo non c’è stato. Charles scattava 12° — per i cambi di Ice e turbo al motore — e ha chiuso terzo dopo una super rimonta, seppur il risultato non lo abbia soddisfatto. Troppo forte il degrado gomma della sua F1-75, così un irresistibile Verstappen ha potuto passarlo dopo il lento cambi-gomme di Milton Keynes, prendendosi alla fine la 13esima vittoria di stagione.