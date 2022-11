Paolo Banchero, Usa o Italia? L'annuncio della stellina Nba

01 novembre 2022 a

Paolo Banchero ribadisce: giocherà con la maglia della nazionale italiana, prima o poi. A quasi 20 anni la prima scelta dell'ultimo draft Nba ha esordito nel basket americano a suon di record e in molti temono che finisca col concedersi alla selezione Usa. Ma lui, in un podcast con il compagno R.J. Hampton, dice che non cambierà idea: «Non so quando ma ho intenzione di giocare con l'Italia. Non ci sono ancora stato, ma la quantità d'amore che ricevo da lì è pazzesca. Non vedo l'ora di andare in Italia. Non ho mai giocato con una nazionale giovanile americana, comunque ora sono con l'Italia. Tutti i miei parenti, da mio padre Mario a mio fratello Giulio, hanno nomi italiani».