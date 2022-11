Ferrari, Carlos Sainz bloccato: il disastro al box

01 novembre 2022 a

a

a

Un quinto posto sofferto, un weekend difficilissimo per la Ferrari in quel di Città del Messico. Carlos Sainz quinto, subito dietro Charles Leclerc, con una macchina che ha sofferto di motore e l’altitudine del capoluogo centroamericano. È sembrato di tornare agli ultimi due anni, quando Maranello vedeva da lontano sia la Red Bull che la Mercedes. Per lo stesso Sainz, poi, c’è stata anche la beffa finale. Mentre tutti gli altri piloti avevano già lasciato l'abitacolo delle proprie vetture, lui invece è rimasto intrappolato all'interno della sua F1-75, a causa del poggiatesta laterale che, nonostante i ripetuti tentativi, non riusciva a sganciare in nessun modo. Dopo esser rimasto bloccato nella sua vettura per un paio di minuti, un meccanico della Ferrari ha tentato di "liberarlo" senza però riuscire ad estrarre il pezzo rimasto incastrato.

Verstappen vince sempre? Insulti ai suoi meccanici: sconcertante team radio | Ascolta

Il video virale sui social dopo la gara - Solo l'intervento di un secondo meccanico del Cavallino, che è riuscito a disincastrare il poggiatesta laterale, ha permesso a Sainz di uscire dalla macchina e mettere fine a una domenica da vero calvario. Il video dell'episodio, immortalato dall'onboard camera della vettura numero 55, è diventato virale sui social, sollevando numerose polemiche. Lo stesso imprevisto, infatti, si era già verificato anche il giorno prima, al termine delle qualifiche.

A quel punto inevitabile pensare che l'aggancio fosse difettoso. Alla luce di ciò, in molti hanno evidenziato il potenziale pericolo corso da Sainz durante il GP del Messico qualora, malauguratamente, fosse stato costretto a dover abbandonare velocemente l'abitacolo della sua Ferrari (come accadutogli in Austria quando la sua F1-75 fu avvolta dalle fiamme). Per fortuna però nulla di tutto ciò è accaduto.