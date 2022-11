MotoGp, Bagnaia ottavo in qualifica a Valencia: campione del mondo se...

05 novembre 2022 a

Francesco Bagnaia partirà dalla terza fila nel Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima tappa di un Mondiale che il pilota della Ducati ha in pugno. È però ancora presto per cantare vittoria, perché Bagnaia ha bisogno di portare la sua moto al traguardo per evitare qualsiasi pericolo e difendere così i 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, che invece partirà dalla seconda fila.

Bagnaia ha recuperato oltre 80 lunghezze di svantaggio con una seconda parte di stagione memorabile e adesso è chiamato a completare l’opera, che potrebbe consacrarlo nell’olimpio dei campioni della MotoGP. Chiudendo con l’ottavo tempo si è assicurato un posizionamento non eccezionale, ma comunque solido, considerando che può arrivare anche tredicesimo per difendere il primo posto nel mondiale. In pole position scatterà Jorge Martin, che ha preceduto Marc Marquez e Jack Miller.

Quarto, come detto, Quartararo che deve vincere e sperare che Bagnaia non termini la gara o che finisca fuori dalla zona punti. A completare la seconda fila Alex Rins e Maverick Vinales, mentre in terza ci sono Bagnaia, Brad Binder e Jhann Zarco. Decimo tempo per Aleix Espargaro, mentre Enea Bastianini non è riuscito a entrare nella Q2 e partirà dalla 13esima piazza.