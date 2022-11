Allegri, la profezia che fa sognare i tifosi: "Dopo la sosta per i Mondiali..."

07 novembre 2022 a

a

a

Una vittoria che risolleva morale, e proietta la Juve in alto alla classifica. Un primo tempo in difficoltà, dove l’Inter ha divorato diverse occasioni. Un secondo tempo poi che ha portato le reti di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli, e che fa respirare anche Massimiliano Allegri, da settimane sulla graticola. "Gli ho detto che se aveva piacere poteva andare – ha detto il toscano — ma che alla Juve era stimato e credo che stasera abbia fatto una buonissima partita. Ha margini di miglioramento importanti, si mette al servizio della squadra”. E ancora: "È stato bello in generale vedere la partita soprattutto nel primo tempo, abbiamo avuto un pizzico di fortuna".

Il sorteggio di Champions: chi incontreranno le italiane agli ottavi

Allegri polemico: “Dieci punti tanti o troppi per pensare allo Scudetto?”

Allegri sta trovando i giusti automatismi nelle ultime uscite di campionato: "Sicuramente il modulo ha dato più certezze, ma sicuramente le certezze migliori sono quelli di una squadra che corre tutta insieme e che capisce i momenti giocando una partita 95 minuti – spiega – Anche nei momenti di difficoltà ora rimaniamo in partita, dobbiamo recuperare tutti".

La Juve trionfa con due gol di Rabiot e Fagioli. Inter sorpassata

Poi la frecciata che sembra una sfida per il post Mondiali: "Dieci punti sono tanti o troppi per pensare allo scudetto? – chiedono ad Allegri da studio – In questo momento dobbiamo vedere chi sta davanti, stiamo a 2 punti dal quarto posto e quindi il campionato è lungo – ha detto ancora – Il Napoli sta facendo cose straordinarie però dopo la sosta non so cosa succede…”.