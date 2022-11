Karsdrop "traditore"? Ecco cosa ha fatto: Mourinho, ora si capisce tuttto

10 novembre 2022 a

Difficilmente Rick Karsdorp metterà più piede su un campo di Serie A, almeno con la Roma. La mezz’ora scarsa giocata con il Sassuolo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Mourinho nutriva già poca fiducia nei suoi confronti per quanto (non) dimostrato finora, ma l’atteggiamento tenuto a Sassuolo dal terzino gli ha fatto definitivamente perdere la pazienza, al punto di additarlo pubblicamente come “traditore”.

"Traditore, si trovi un altro club": terremoto-Roma, il big cacciato da Mourinho

Pur non facendo il suo nome, era chiaro il riferimento a Karsdorp, i cui comportamenti non sono sfuggiti a nessuno. Anzi, dopo le dichiarazioni esplosive di Mourinho sono finiti ancor di più sotto la lente di ingrandimento. Il “giocatore poco professionale” al quale ha consigliato “di cercarsi una squadra a gennaio” non può che essere Karsdorp, che persino sul gol del momentaneo vantaggio siglato da Abraham è riuscito a farsi riconoscere in negativo: mentre tutti festeggiavano, lui se la prendeva con Cristante per poi aver servito il suo inserimento centrale e aver preferito il passaggio a Mancini, che ha poi fatto l’assist.

All’85esimo si è poi verificato il patatrac definitivo: sebbene sul gol del pareggio di Pinamonti sia tutta la difesa della Roma ad essersi fatta trovare impreparata, è dal lato di Karsdorp che si sviluppa tutto, con l’olandese che si fa trovare con una postura errata e con Laurentie che gli scappa via.