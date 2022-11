Leclerc, il team-radio che rade al suolo la Ferrari: "Di cosa stai parlando?"

14 novembre 2022 a

Un weekend partito male, e chiuso come non più si potesse fare. Charles Leclerc è quarto in Brasile, dopo una gara fatta di rimonta, complicata ancora di più dopo il contatto del via con la McLaren di Lando Norris. Se il monegasco riesce a rosicchiare punti per il secondo posto Piloti, arrivano alla pari, a quota 290, con Sergio Pérez, lascia riflettere il messaggio via radio lasciato al suo team all’ultimo giro di gara. Con una richiesta plateale: “Per favore, pensiamo al campionato, lasciatemi prendere la terza posizione”. Ma il suo compagno di squadra, Carlos Sainz, non ne ha voluto sapere, prendendosi con merito un giusto podio dopo un ottimo weekend.

Leclerc al suo ingegnere: “Lavoro straordinario? Macché”

"P4. Amazing job" ("P4. Lavoro straordinario"), è il messaggio via radio che l’ingegnere di pista di Leclerc, Xavi Marcos, ha lasciato al suo pilota per complimentarsi. Che ha risposto in tono sarcastico: ”Cosa hai detto? Sì, proprio straordinario, mamma mia…" ha difatti proseguito urlando, poi interrompendosi improvvisamente per così lasciar intuire che era infuriato per la decisione della Ferrari di non chiedere al compagno Carlos Sainz di cedergli la posizione nel finale.

Mekies risponde, Leclerc prosegue polemico

A quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, è intervenuto via radio Laurent Mekies, il direttore sportivo della Ferrari, in Brasile nel ruolo di team principal come sostituto di Mattia Binotto, rimasto a Maranello per lavorare sulla vettura 2023, Laurent Mekies: "Ciao Charles, abbiamo fatto il meglio che potessimo fare — dice Mekies —. C'erano diversi motivi per lo switch mancato alla fine, poi ti spieghiamo" sono state difatti le parole del francese. Parole che però non sembrano aver per nulla convinto Leclerc che ha chiuso le comunicazioni con un "Non so di quali ragioni tu stia parlando! Vabbè…" segno evidente che la sua rabbia è tutt'altro che placata.

