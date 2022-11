Red Bull, rissa Verstappen-Perez: "Non chiedetemelo", "Chi sei davvero"

14 novembre 2022 a

a

a

Il sesto posto al suo compagno di team? Macché, Max Verstappen in Brasile non ha voluto saperne di concedere la posizione a Sergio Pérez, che non l’ha presa bene. Glaciale l’olandese via radio con Christian Horner, durante l’ultimo giro del GP di Interlagos: "Te l'ho già detto l'ultima volta — ha tuonato —, ragazzi non me lo chiedete più, ok? Siamo chiari su questo? Ho dato le mie ragioni e lo sostengo", ed ha aggiunto: "Non do la posizione a chi non mi ha dato la scia”. Il riferimento va in Francia, quando Charles Leclerc ne ha approfitto grazie a Carlos Sainz per strappare la pole, mentre Verstappen non ha potuto usufruire di quella di Pérez.

Il precedente a Montecarlo

Insomma, quella dell’olandese è una brutta risposta, considerato pure che Perez lo ha aiutato sia in questa che soprattutto nella passata stagione, nel duello corpo a corpo con Lewis Hamilton ad Abu Dhabi. Anche se il messicano non è stato proprio corretto neanche a Montecarlo, nei minuti finali delle qualifiche, andandosi a schiantare per conservare il terzo posto contro il quarto di Verstappen (il messicano poi si prese la vittoria domenica grazie al patatrac di strategia della Ferrari).

Ascolta "La notte maledetta di Martin Palermo" su Spreaker.

La risposta di Pérez: “Max mostra lui chi è veramente”

Via radio lo stesso Pérez, in lotta tra i Piloti con Leclerc — entrambi sono appaiati a pari punti a quota 290, con Abu Dhabi che darà il suo verdetto decisivo — ha ringraziato il team, ma è delusissimo per il comportamento di Verstappen: "Grazie per questo ragazzi. Così mostra lui chi è veramente”. Parole durissime. Insomma, volano scintille in casa Red Bull. E non si vede l’ora che la stagione finisce per potersi riposare e concentrarsi sul 2023. Con qui l’obiettivo di riportare la pace tra i due piloti.