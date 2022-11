Cristiano Ronaldo umiliato da Cancelo in allenamento: un video pazzesco

16 novembre 2022 a

Niente da fare, Cristiano Ronaldo ha scatenato il putiferio con l’intervista al Sun degli ultimi giorni, contro i compagni del Manchester United. E gli screzi si sono visti in Nazionale, dove sia Bruno Fernandes che Joao Cancelo hanno reagito duramente alle parole rilasciate da CR7. Prima la fredda stretta di mano tra Cristiano e l’ex centrocampista di Novara, Udinese e Sampdoria, ora compagno di squadra di cinque volte Pallone d’Oro al Manchester United. Facile immaginare che Fernandes non fosse entusiasta delle uscite ronaldiane nell’intervista a Piers Morgan, ma non ci sono conferme.

Cancelo-Ronaldo, cosa è successo

Poi il faccia a faccia avuto con Cancelo durante un allenamento, puntualmente ripreso dai social. Nella sequenza l’ex esterno di Inter e Juventus è apparso visibilmente insofferente e nervoso, e neppure l’intervento del capitano della propria nazionale è servito per far tranquillizzare il giocatore del Manchester City, che ha anzi brutalmente scansato il tentativo di abbraccio di Ronaldo. Insomma, non si respira un clima piacevole all’interno della selezione di Fernando Santos, che è pronta al debutto ai Mondiali fra otto giorni: la prima sfida il 24 novembre contro il Ghana, poi quattro giorni dopo l’Uruguay e il 2 dicembre il match contro la Corea del Sud. L’umore però non è dei migliori, complice anche le parole di CR7, che prima del ritiro ha scritto sui social: “Concentrazione totale e assoluta sui lavori della nazionale. Gruppo unito, verso un univo obiettivo: realizzare il sogno di tutti i portoghesi”.

