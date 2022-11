Milan, Maldini vuota il sacco: "Rinnovo Leao? Non ci siamo riusciti"

18 novembre 2022 a

“I rinnovi di Leao e Bennacer? Avremmo voluto farli prima dell’inizio del Mondiale, almeno per chi partecipasse, ma non ce n’è stata possibilità”. Parola di Paolo Maldini, insignito ai Globe Soccer Awards quale miglior direttore sportivo dell'anno appena concluso insieme a Frederic Massara, il suo alter ego in rossonero con cui ha festeggiato il recente scudetto. "Ma sono discorsi che portiamo avanti da mesi, se non anni, e quando sarà il momento di prendere una decisione lo faremo — ha detto ancora Maldini — Con Bennacer abbiamo la possibilità di continuare a sentirci in questi giorni".

Maldini: “Ibra lo vogliamo protagonista già da gennaio”

A Dubai, con lui, c'era anche Zlatan Ibrahimovic, che ha ricevuto il premio alla carriera, e ha puntualizzato sia a Maldini che Massara di voler ancora essere protagonista in campo. Così l’ex capitano del Milan lo ha accolto a braccia aperte: "Quando lo abbiamo rinnovato, è per questo — ha detto — Lo aspettiamo al ritiro di Dubai e speriamo di vederlo di nuovo protagonista già a gennaio". Il dirigente rossonero ha anche parlato delle aspettative che devono sopportare i giovani di oggi, sull'esempio anche di suo figlio Daniel e dell'ultimo esordiente azzurro, Simone Pafundi, sceso in campo con la Nazionale a nemmeno 17 anni compiuti: "Ognuno ha le sue esperienze, io per esempio, così come mio figlio, non ho mai avvertito la leggerezza del giovane”.

Maldini: “Napoli? Sta iniziando un percorso come fatto da noi”

Da figli d'arte “è più facile avvertire la pressione addosso — ha aggiunto ancora Maldini — I consigli si possono dare, ma molto dipende da come ognuno vive la propria situazione e con i tempi di oggi è cambiato molto”. Un commento infine è andato sulla lotta scudetto contro il Napoli, che rievoca il duello del 1988: "Erano anni bellissimi per il calcio italiano, che ricordo con molta gioia — ha concluso Maldini — Quello scudetto per noi fu l'inizio di 25 anni di successi. Ora con il loro percorso stanno oscurando il lavoro delle altre, compreso il nostro, che abbiamo appena due punti in meno di un anno fa. Si meritano i complimenti”.



