Brahim Diaz dribbla di mano, sconcerto in Serie A: occhio all'arbitro

Per il Milan, un brutto pari a Cremona. Lo 0-0 così ha portato la squadra di Stefano Pioli ancor più lontana dal Napoli di Luciano Spalletti, capolista e ora a +8 dai rossoneri. Nella ripresa, lo stesso Pioli le ha tentate tutte, mettendo Leao e inserendo Charles De Kaetelare per Brahim Diaz al 74’. Lo spagnolo di proprietà del Real Madrid aveva provato diversi spunti interessanti sulla destra,ma è stato più volte fermato dalla marcatura di Vasquez e Valeri. I due difensori, al 39′ del primo tempo, hanno ingabbiato il trequartista rossonero mentre quest'ultimo tentava una giocata delle sue: il dribbling nello stretto.

Brahim Diaz, strano dribbling a fine primo tempo

Questa l’azione: lo spagnolo ha ricevuto palla da Ante Rebic, si è immolato in un duello con Vasquez, e, una volta superato, è stato supportato da Valeri, pronto a fermare il fantasista del Milan. Quest’ultimo, però, è riuscito inspiegabilmente a liberarsi in uno spazio strettissimo, e la palla è sembrata rimbalzare sul suo braccio prima di finire sui piedi di Messias, che ha lasciato partire la conclusione, poi parata da Carnsecchi. È accaduto tutto in una frazione di secondo e sui social diversi tifosi se ne sono accorti, anche all'estero. Brahim Diaz si è porta la palla sul sinistro e dopo l'arrivo di Valeri che gli ha sporcato la sfera, tenta di recuperare abbassandosi fino a finire a terra e alzare letteralmente la palla con le mani.

Cosa sarebbe successo in caso di gol di Messias…

Tutto è successo in pochissimo tempo anche se dopo la conclusione di Messias il direttore di gara ha un avuto un piccolo confronto con il Var, forse proprio in virtù di quel tocco. Sta di fatto che il tiro di Messias, che ha beneficiato dell'assist di Brahim a seguito del presunto tocco di mano, non ha portato il Milan al gol: motivo per cui probabilmente l'arbitro ha poi lasciato continuare. Se solo il brasiliano avesse segnato, forse il VAR avrebbe rivisto l'azione dal principio notando l'eventuale tocco di Brahim Diaz. Sarebbe stata la seconda rete annullata al Milan contro la squadra di Massimiliano Alvini, brava a riuscire a chiudere comunque ogni spazio alla squadra di Pioli.

