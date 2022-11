Gp Abu Dhabi, pole del cannibale Verstappen. Poi Perez e le Ferrari

19 novembre 2022 a

(LaPresse) - Prima fila tutta Red Bull ad Abu Dhabi nell'ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1. Max Verstappen ha conquistato la pole position a Yas Marina con il tempo di 1'23"824, davanti a Sergio Perez, staccato di oltre due decimi (+0"228). Seguono le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente a 268 e 418 millesimi. In terza fila le due Mercedes di Lewis Hamilton, quinto, e George Russell, sesto. Completano la top ten Lando Norris, Esteban Ocon, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo.

"E' stata una qualifica con alti e bassi. Siamo partiti piuttosto bene, poi nel Q2 abbiamo pasticciato un po'. Abbiamo avuto un piccolo spavento alla fine, si è spento tutto prima dell'ultimo tentativo. Sono contento che entrambe le macchine siano in prima fila, vogliamo vincere e concludere con il secondo posto (di Perez, ndr) nel campionato piloti". Lo ha detto Max Verstappen dopo la pole position nell'ultimo Gp della stagione ad Abu Dhabi.

"Ho fatto un bloccaggio ma questa è la posizione che meritiano oggi". Lo ha detto Charles Leclerc dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi. "Le Red Bull erano più forti, siamo comunque in una buona posizione domani, sarà una battaglia serrata con Perez - ha aggiunto il pilota della Ferrari -. I giochi di squadra di Red Bull? Anche noi potremo collaborare con Sainz, non ho dubbi. Sappiamo che sarà complicato ma noi daremo tutto sperando di poter ottenere il secondo posto sia nel campionato piloti che in quello costruttori".