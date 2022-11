Gigio Donnarumma, la confessione in tv: "Non posso prendere quel gol"

21 novembre 2022 a

"Mi aspettavo questo tipo di tiro perché sapevo che da lontano calcia così, di piatto, la maledetta”. Un tiro micidiale quello di David Alaba da punizione, per un brutto 2-0 finale che l’Austria ha rifilato all’Italia. Il secondo gol è però più un errore dell’ex portiere del Milan, finito nel mirino delle critiche da parte dei tifosi ancora una volta: "Un tiro strano, ha fatto un gol incredibile, dopo lo guarderò meglio e vedrò dove potevo fare meglio e dove ho sbagliato — ha detto l’estremo difensore oggi al Psg — Lo sto riguardando adesso, è un tiro incredibile. Sicuramente non posso prendere gol da lì sul mio palo. Lo analizzerò, lo riguarderò e ci lavorerò meglio".

Intanto l’Italia chiude la sua seconda amichevole con il k.o. di Vienna, dopo la vittoria in rimonta sull’Albania di Edy Reja: "Non ci sono alibi — ha detto ancora Donnarumma — ma un po’ ha inciso essere qui e vedere gli altri al Mondiale, è dura ma piangerci addosso non serve a niente. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ritrovare la compattezza che avevamo prima”.

Inoltre, Gigio ha parlato del percorso che la Nazionale dovrebbe fare per cercare di tornare al top: "Bisogna trasformare in positivo quello che abbiamo sbagliato in questi mesi e — spiega ancora — lo faremo perché siamo un grande gruppo guidato da un ottimo allenatore. Vogliamo qualificarci per gli Europei per poi andare avanti”. Infine un appello, un proposito lanciato per l'anno che verrà: "Ora rimbocchiamoci le maniche, riposiamoci e poi da marzo ci toccheranno già delle grandi partite. Di sicuro ci faremo trovare pronti”.