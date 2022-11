Qatar 2022, "vaffa" della Germania a Fifa ed emiri: cosa state vedendo

23 novembre 2022 a

Un gesto per dire no alle censure della Fifa. La Germania sfida i vertici del calcio mondiale e in Qatar va in campo con le mani sulla bocca per protestare contro la decisione della Fifa di vietare ai capitani la fascia arcobaleno e la scritta 'One Love'.Al capitano Manuel Neuer, infatti, è stata controllata la fascia proprio per questo motivo. Pochi istanti dopo il fischio d’inizio è arrivata la nota della Federcalcio tedesca, diffusa sui social, che spiega il motivo del gesto dei calciatori: "Negarci la fascia da braccio è come spegnere la nostra voce. Sosteniamo la nostra posizione".

Nella nota la federazione scrive che l’idea era quella di "usare la fascia del nostro capitano per prendere posizione sui valori che abbiamo nella nazionale tedesca ovvero diversità e rispetto reciproco". Nella nota si legge che la stessa Germania "con altre nazioni" avrebbero voluto "che la nostra voce fosse ascoltata. Volevamo usare la fascia del nostro capitano per prendere posizione sui valori che abbiamo nella nazionale tedesca: diversità e rispetto reciproco. Insieme ad altre nazioni, volevamo che la nostra voce fosse ascoltata. Non si trattava di fare una dichiarazione politica: i diritti umani non sono negoziabili. Dovrebbe essere dato per scontato, ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi". La grinta mostrata sui diritti civili però non si è vista in campo dove la Germania ha perso per 2-1 contro il Giappone. Un risultato storico per i nipponici e per il Mondiale.



