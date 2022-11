Qatar 2022, figuraccia-Cassano: "Quello è una pippa". E subito dopo...

Lorenzo Pastuglia 25 novembre 2022 a

a

a

Un altro missile dei suoi, che però stavolta è stato sparato a vuoto. Le bombe di Antonio Cassano ai microfoni della Bobo TV sono oramai un must, ma a volte, quando si esagera, sarebbe meglio rimanersene zitti. Non è stato così per Fantanonio, che oramai dà fiato alla bocca per qualsiasi cosa cui pensa. L’attacco passato che l’ex Milan e Inter aveva fatto riguardava proprio Richarlison, colui che con una doppietta, giovedì, ha indirizzato la vittoria verso il Brasile. Facendolo però anche con classe, ovvero con una ‘cilena’ assurda e bellissima, nel gol del 2-0, imparabile per il portiere del Torino, Milinkovic-Savic, fratello del centrocampista della Lazio, anche lui in campo.

"Invidiosi e rosiconi". Bobo Vieri sbotta con Striscia, un caso (clamoroso) su Rai 1

Cassano pre Mondiali: “Come si fa a portare lui e non Firmino?

” Proprio Richarlison era stato ‘bandito' dai migliori proprio da Antonio Cassano, in una esternazione dell'ex fantasista rilasciata durante una puntata della "BoboTV" pre-mondiale, in cui "smontava" il giocatore del Tottenham: “(L’allenatore Tite, ndr) Non può convocare Richarlison, che è una pippa, e non Firmino che è un fenomeno”, aveva esordito Fantantonio, commentando le scelte di Tite per i 26 da portare in Qatar. "Richarlison è una pippa" ribadisce in un video divenuto immediatamente virale sui social, riproposto subito dopo la conclusione di Brasile-Serbia. "75 milioni di euro l'ha pagato il Tottenham… 75 milioni — ha tuonato ancora l’ex trequartista barese — Ed ha già discusso la volta scorsa in Nazionale con Neymar che gli ha detto ‘non sai stoppare la palla', una roba del genere…”.

Bobo Tv in Rai? "Cinque minuti agghiaccianti": cosa 'è successo

Cassano: “Richarlison per me è una pippa”

Un'analisi spietata, arricchita anche di un tono sarcastico a conferma di una valutazione pessima nei confronti del giocatore: "Domanda… come puoi pensare che hai a disposizione Firmino, che quest'anno si è ripreso alla grande, sta facendo molto bene, e metti dentro Richarlison — si è chiesto alla fine Cassano —? Non sa stoppare la palla. Firmino per me è molto più forte e Richarlison per me è una pippa…”. La sua doppietta contro la Serbia, però, ha smentito tutto e indirizzato il Brasile già al primo posto del Gruppo G ai Mondiali.

Ascolta "Jarno Trulli, il perseguitato" su Spreaker.