Qatar 2022, il tifoso maschio con seno enorme? Brutale: che fine fa

Oggi alle 17 la sfida tra Olanda ed Ecuador per il primo posto nel girone. Sugli spalti del Khalifa International Stadium una marea di colori, dove ci sarà anche Harry Goudsblom, un tifoso molto popolare da anni per il suo abbigliamento stravagante, che difficilmente non si può notare: in particolare l'uomo è noto per sfoggiare sotto la maglietta della nazionale olandese due prosperosi seni gonfiabili. Lo stesso che era convinto di poter andare in giro acconciato in quella maniera anche in Qatar. Ma con la polizia è finita male: "Inizialmente non ci sono stati problemi, tutti volevano anche farsi dei selfie con me, è andato tutto bene – ha raccontato Harry al telefono dal Qatar con i giornalisti di AD – Durante la gara col Senegal ho visto una guardia parlare con un agente e indicarmi. Ma quell'ufficiale ha fatto il gesto del ‘lascia stare’".

Il tifoso costretto a togliersi tutto

Poi però “ho visto due poliziotti andare con un iPad da un altro tifoso che indossava una fascia OneLove (le fasce di capitano di supporto alla comunità LGBTQ+)”, aggiunge. Dopo la partita, un agente troppo zelante “è venuto da me e ha iniziato a comportarsi in modo ostile — ha detto ancora Goudsblom — Ho dovuto togliermi e consegnare le mie fasce da capitano OneLove. Non volevo farlo. Poi ho dovuto lasciare lo stadio, accompagnato da venti poliziotti. E lungo la strada ho dovuto anche togliermi il seno".

Le parole del portavoce della Knvb

Riguardo a tale aspetto, il portavoce della Knvb, Jaap Paulsen, ha confermato che c'erano stati contatti con Harry Goudsblom, prima che il tifoso presenziasse al match col Senegal: "Faremo delle domande all'organizzazione della partita – ha annunciato – Anche il Galles e la Danimarca hanno registrato una serie di episodi di tifosi che indossavano i simboli dell'arcobaleno e ci terranno aggiornati. Domani ci metteremo al tavolo con l'organizzazione della competizione. Vogliamo che questo sia chiaro. In precedenza era stato promesso che ciò non avrebbe causato alcun problema".