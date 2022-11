Qatar 2022, Repice stravolto: segna l'Argentina? Cosa gli scappa in radiocronaca

28 novembre 2022 a

a

a

La gaffe in diretta, che fa disperare il radiocronista per eccellenza di Radio Rai, Francesco Repice. Lo svarione con conseguenti e umili scuse, che verrà ricordato a lungo. Il tutto è successo in Argentina-Messico ai Mondiali, chiusa per 2-0 in favore della squadra di Leo Messi. Proprio la Pulce ha fatto impazzire Repice nel corso del gol del momentaneo 1-0: "Il Diez scaraventa il pallone in rete nella porta di Ochoa con una precisione e una violenza che arrivano da un altro mondo — ha commentato il radiocronista — quello abitato da un altro numero 10 il più grande di tutti. L'ha spedita alle spalle di Ochoa, Leo Messi l'ha buttata in porta, 1-0 Argentina".

Kudus-show contro la Corea: il Ghana ora può sognare

Le parole di Repice dopo l’errore

Poco dopo, poi, è arrivato il 2-0 di Enzo Fernandez, centrocampista del Benfica subentrato nella ripresa. Un gol bellissimo, seppur il cognome del centrocampista argentino sia stato però scambiato un paio di volte in Enzo Ferrari, il modenese che ha reso grande il marchio del Cavallino. Ovviamente è un errore, anche se l'assonanza è forte. Repice, così, si è scusato tanto per lo sbaglio, promettendo che non ricapiterà più: "Questa radiocronaca mi ha stravolto — ha detto — Sono letteralmente stravolto, devo chiedere scusa a tutti. Enzo Ferrari non c'entrava nulla con la partita, è Enzo Fernandez."

"Ma queste sono quelle cose che scappano. Chiedo umilmente scusa, non si ripeterà più. Questa partita mi ha ammazzato, mi ha disintegrato psicologicamente. Poi per fortuna qualcuno ci ha pensato”. E ancora: “Voglio sognare che quel qualcuno abbia un nome e un cognome, oltre a quello di Leo Messi. Perché noi che viviamo il pallone lo sogniamo così, e sogniamo notti come queste. Mi scuso con tutti, con Enzo Fernandez e con Enzo Ferrari, che è lassù in cielo. Giuro che stavolta ho sofferto tanto".