Qatar 2022, il Marocco fa la storia: Spagna eliminata ai rigori

06 dicembre 2022 a

a

a

Il Marocco fa la storia: supera la Spagna ai rigori (0-0 al 120') e si qualifica per i quarti di finale del Mondiale in Qatar, battendo il proprio miglior risultato, gli ottavi raggiunti a Messico 1986. Eroe della serata Yassine Bounou, il portiere dei nordafricani poco impegnato durante i 120' di gioco ma decisivo avendo parato 2 rigori su 3 agli uomini di Luis Enrique nella lotteria dal dischetto. Si tratta del secondo ottavo finito ai rigori, dopo Croazia-Giappone con la vittoria dei biancorossi europei.

Il Brasile massacra la Corea del Sud e va agli ottavi





In uno stadio-bolgia trasformato in una piccola Marrakech per la stragrande maggioranza di tifosi marocchini, i rossi allenati da Walid Regragui raccolgono un trionfo meritato: bravissimi a bloccare a lungo centrocampo e attacco spagnoli, ravvivati solo nella ripresa dall'ingresso di Nico Williams e, parzialmente, da Morata, e puntuali e granitici nelle chiusure difensive. Sui piedi dell'italiano Cheddira, attaccante del Bari, le occasioni maggiori per il Marocco, sprecate per troppa foga. Al 120' la palla gol più clamorosa arriva però sui piedi di Sanabria, che Luis Enrique ha mandato dentro da poco in previsione dei rigori. Destro al volo quasi dal fondo e palla che scheggia il secondo palo, a Bounou scavalcato.

Jude Bellingham si prende il Qatar: ecco quanto vale ora la stellina inglese



Si va ai rigori e le Furie rosse, in maglia celeste, si sciolgono letteralmente per la troppa tensione. Sbagliano ancora Sarabia (palo, ingresso maledetto), Soler e Busquets, nel Marocco segnano Sabiri e Ziyech, sbaglia Benoun ma Hakimi realizza il rigore decisivo con un mezzo scavetto. Bizzarro balletto sul posto per festeggiare, mentre all'Education City Stadium di Doha comincia l'Apoteosi africana.