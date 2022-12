Qatar 2022, Van Dijk sbrocca: "Messi?", la domanda che fa calare il gelo

10 dicembre 2022 a

Il momento della verità, contro una squadra accreditata per la vittoria dei Mondiali. L’Olanda di van Gaal è pronta alla sfida di oggi (ore 20 in diretta sui canali Rai) contro l’Argentina di Leo Messi, dopo aver vinto 3 partite su 4 pareggiando solo contro l'Ecuador e trionfando invece contro Senegal, Qatar e Stati Uniti agli ottavi. In conferenza stampa prima della gara, però, Virgil Van Dijk, roccioso difendere del Liverpool, si è innervosito alla domanda di un giornalista, che gli chiedeva se possa essere un problema, per la Nazionale Oranje, di affrontare la prima vera big finora nel cammino dei Mondiali.

Van Dijk al giornalista: “Mancate di rispetto”

Van Dijk però si è innervosito, ha scrutato il giornalista, e ha risposto per le rime: "Penso che sia una mancanza di rispetto nei confronti delle squadre che abbiamo affrontato. Messi? Sarà un onore giocare contro di lui, ma non è Olanda contro Messi, ma contro l'Argentina. Nessuno vince una partita da solo”. Insomma, una risposta a tono a chi voleva sminuire il valore della Nazionale dei Paesi Baschi, che tra l'altro è arrivata fino ai quarti senza neanche particolari affanni: finora l'Olanda ha dimostrato di essere una squadra molto solida, pronta a sfruttare ogni minimo errore degli avversari.