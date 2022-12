Croazia "all'italiana", il Brasile si elimina da solo: Qatar-choc, il ribaltone

09 dicembre 2022 a

A tre minuti dalla fine del secondo tempo supplementare il Brasile era in semifinale ai Mondiali di Qatar 2022. Tutto sembrava fatto per la Nazionale di Tite, che aveva disputato una signora partita, meritando il gol del vantaggio siglato da Neymar. Autore di una grandissima giocata, il fuoriclasse del Psg aveva portato avanti la sua Nazionale con un’autentica perla.

Poi però il Brasile si è fatto male da solo: “colpa” della sua storia e della sua cultura calcistica, che lo ha indotto a continuare ad attaccare senza troppi calcoli. E così i verdeoro hanno preso un clamoroso contropiede al 117esimo, con la dea bendata che neanche li ha favoriti: la Croazia ha pareggiato con Petkovic, conquistando i calci di rigore in maniera rocambolesca e ormai quasi insperata. Anche perché nell’arco dei 120 minuti quella del gol del pari è stata l’unica occasione avuta dalla Croazia oltre a quella costruita da Perisic e Brozovic nel secondo tempo.

La Croazia ancora una volta deve ringraziare un super Livakovic: dopo aver parato tre rigori al Giappone, ha salvato in diverse occasioni la sua Nazionale nei tempi regolamentari e ha poi subito indirizzato la lotteria dal dischetto in favore dei croati parando il primo rigore a Rodrygo. Alisson invece non è riuscito a respingere neanche uno dei quattro tiri dal dischetto e alla fine il palo di Marquinhos ha consegnato la semifinale alla Croazia.