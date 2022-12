Francia-Inghilterra, il gol di Tchouameni fa esplodere la bufera sulla Juve

11 dicembre 2022 a

Il gol di Tchouameni contro l'Inghilterra ha fatto scoppiare un vero e proprio pandemonio in Italia. Il giocatore della Francia è stato decisivo e gli occhi dei tifosi della Juventus si sono posati su di lui. Infatti il giovanissimo centrocampista del Real Madrid era nella lista della spesa della Juventus prima dell'arrivo di Pogba.

Poi i bianconeri hanno preferito puntare sul cavallo sicuro, ma di fatto è stato un tragico errore. Pogba è fuori da mesi e con la Juve il suo ritorno è stato a dir poco disastroso. Così i tifosi bianconeri vedono proprio in Tchouameni l'erede di Pogba.

E sui social si è scatenata una vera e propria tempesta a base di rimpianti per quel giocatore che sarebbe potuto arrivare a Torino e che invece ha preso la strada di Madrid: "Poteva essere nostro – scrive un utente – ed invece ci ritroviamo Pogba e Locatelli. Grazie Juve”. Un altro non può fare a meno di mettere a confronto l’acquisto di Locatelli con quello di Tchouameni: “Abbiamo speso 40 milioni per Locatelli quando ne potevamo spendere 50 per Tchouameni”. Insomma la prestazione del centrocampista della Francia ha davvero impressionato tutti. Ma dalle parti di Torino c'è stata qualche attenzione in più...