Argentina "vincerà il mondiale": la foto profetica di Maradona

In Argentina cresce la narrazione popolare che vede Leo Messi ripercorrere le orme di Diego Armando Maradona, 36 anni dopo le leggendarie gesta del ‘Pibe de Oro’ a Messico 1986. E c’è un segnale in una foto che fa impazzire il popolo albiceleste, con la speranza dei tifosi che al suo quinto Mondiale la Pulce possa alzare al cielo del Qatar la Coppa del Mondo. Un pensiero che si è rafforzato, dopo che è rispuntata una foto di Maradona postata un po' di tempo fa da un tifoso e risalente proprio al Mondiale messicano che lo incoronò leggenda. Nell'immagine si vede il Diez festeggiare allo stadio Azteca la vittoria in finale per 3-2 sulla Germania Ovest: è una delle migliaia di foto scattate quel giorno, il 29 giugno 1986, ma in questa c'è qualcosa che è stato letto come un'autentica profezia.

La previsione di Maradona a Città del Messico

In una mano Maradona ha la Coppa del Mondo, mentre nell'altra sembra indicare la bandiera del Qatar posta tra le altre a fare da cornice allo stadio di Città del Messico.

Nella fervida immaginazione di chi ha postato la foto, Diego avrebbe dunque ‘predetto' 36 anni fa la successiva vittoria dell'Argentina in un Mondiale. Ovvero proprio nell'edizione attuale, che peraltro è la prima cui il Pibe non può assistere – se non dal cielo – dopo la sua prematura scomparsa due anni fa. Sono tutti elementi che negli auspici del popolo argentino diventano soffio potente dietro Messi: alle sue spalle sembra di intravedere l'amata sagoma del Pelusa.

