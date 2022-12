Croazia, scandalo neonazista: beccati così in spogliatoio

13 dicembre 2022 a

A poche ore dalla semifinale mondiale contro l’Argentina di Leo Messi, la Croazia è finita suo malgrado al centro di una polemica fortissima. È infatti emerso un video in cui Modric e compagni festeggia la vittoria ai rigori contro il Brasile intonando un coro dalla chiara connotazione politica: si tratta di Lijepa li si, una canzone nazionalista di fine anni ’90 del gruppo croato Thompson.

Il leader Marko Petkovic è famoso per le sue posizioni di estrema destra e dichiaratamente neo-naziste. In particolare in un passaggio del brano viene citata l’Herceg-Bosna, una repubblica nono riconosciuta internazionalmente che è nota per questioni di sangue e morte: i leader di tale repubblica sono stati responsabili di criminali operazioni di pulizia etnica nei confronti dei non croati presenti in quei territori. Di certo alla nazionale di Dalic non fa bene che a poche ore da una semifinale mondiale si parli di un caso del genere, che di certo non fa onore ai calciatori e ai membri dello staff.

Tutti hanno infatti cantato con trasporto quel coro nazionalista, che ha fatto insorgere l’opinione pubblica. Adesso però la Croazia deve concentrarsi sul calcio giocato, dato che ha una partita decisiva da affrontare: l’Argentina di Messi è una squadra in missione nel nome di Maradona, ma la Croazia è alla ricerca della seconda finale consecutiva, dopo quella persa quattro anni fa contro la Francia.