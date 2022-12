Portogallo, il video-choc di Goncalo Ramos: roba a luci rosse dopo la tripletta

13 dicembre 2022 a

Un video sconvolgente starebbe circolando in rete e vede protagonista Goncalo Ramos. L'attaccante del Portogallo, reduce dalla tripletta negli ottavi di finale contro la Corea del Sud, sarebbe stato ripreso in atteggiamenti intimi. Se sia veramente lui non è dato sapersi, anche se Dagospia afferma che il protagonista del filmato "si riprende in volto e la somiglianza con Ramos è così lampante da poter affermare con un ragionevole grado di sicurezza che si tratti proprio del 21enne attaccante".

Intanto il Benfica approfitta dell'exploit del suo giocatore ai Mondiali di calcio in Qatar. Sul centravanti portoghese starebbero puntando Manchester United e Paris Saint-Germain, ma la squadra di Roger Schmidt non lo lascerà partire per meno di 120 milioni, che corrispondono alla sua clausola rescissoria.

"Non so cosa dire, sto vivendo un sogno - aveva detto a Raoi Sport -. Mi sto godendo questo momento, va tutto veloce. Ora concentriamoci sulla prossima partita, stiamo lavorando per dare il massimo". Poi su Cristiano Ronaldo, sostituito proprio da lui: "È il nostro capitano, cerca sempre di aiutarci, parla con me come parla con tutti". Una cosa dunque è certa, Ramos è solo agli esordi di una carriera da predestinato tra i grandi del calcio portoghese.