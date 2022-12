Carlo Ancelotti ct del Brasile? Spunta un altro nome: derby clamoroso

14 dicembre 2022 a

La delusione contro la Croazia è troppo grande, così il Brasile deve fare i conti con l’ennesima delusione dal 2002, anno dell’ultimo Mondiale vinto da Ronaldo e company in Corea e Giappone. Dopo l’addio di Tite da c.t., ora per la nazionale verdeoro è tempo di trovare nuovi sostituti: Pep Guardiola è da tempo un sogno per la Seleçao. Di Mourinho pure se ne parla, anche se il suo stile di gioco non è proprio perfetto per il Brasile. Un profilo che può piacere a tutti è quello di Carlo Ancelotti, che ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Real Madrid e che non ha mai allenato una nazionale.

Ronaldo benedice Ancelotti: “Mi piacerebbe vederlo allenare il Brasile”

Il nome di ‘Re Carlo' lo ha fatto anche lo stesso ‘Fenomeno' Ronaldo, che ha detto: "Mi piacerebbe vedere tecnici come Guardiola, Ancelotti o Mourinho allenare il Brasile. Ma non sono io a scegliere, vedremo cosa succederà. Questi nomi sono emersi in Brasile, ma non so se è vero. Non vedo alcun problema nel fatto che sia un allenatore straniero ad allenare il Brasile".

I media locali: già sondata la pista Ancelotti

Secondo i quotidiani locali, i dirigenti della federazione verde-oro, secondo quanto riportano alcuni media brasiliani, sapendo che Tite sarebbe andato via già nelle scorse settimane, avrebbero sentito Ancelotti. Il tempo gioca a favore di quest'accordo. Perché nelle finestre di marzo e giugno 2023, quando l'ex allenatore del Milan sarebbe indisponibile visti gli impegni con il Real, il Brasile disputerà solo gare amichevoli e quindi potrebbe anche essere nominato un traghettatore, un c.t. a interim che gestirebbe per quelle poche partite la nazionale.

