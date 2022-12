Lele Adani, "un grande in bocca al lupo ai colleghi Rai": la gente impazzisce

17 dicembre 2022 a

Sta per calare il sipario su Qatar 2022, il mondiale di calcio. E cala il sipario sulle telecronache di Lele Adani: l'ultima, infatti, è stata la finale per il terzo posto tra Croazia e Marocco, l'ultimo match affidato all'ex difensore e a Stefano Bizzotto, seconda coppia di commentatori di Viale Mazzini. La prima infatti è quella composta da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

In queste ultime ore si è discusso molto del fatto che Adani non commenterà la finale tra Argentina e Francia, proprio lui che tifa in modo quasi scomposto per l'Albiceleste e che, soprattutto, adora - letteralmente adora - Leo Messi. In molti lo avrebbero voluto, molti altri no e insomma, tant'è, niente finale&Seleccion per Lele.

Lele Adani "zittito" dalla Rai? E in Argentina... qualcosa di clamoroso

E così, nel corso della sua ultima telecronaca, a 15 minuti dalla fine della partita tra Croazia e Marocco, ecco che Adani si fa un po' prendere dall'emozione: "Ultimi 15 minuti di questo mondiale, tantissime telecronache in pochi giorni. Ci siamo divertiti, eh?". Bizzotto risponde facendogli notare che "l'importante è che si siano divertiti quelli a casa".

"Non delude mai. Quando ti aspetti l'ennesima minch***...": chi fa a pezzi Lele Adani

Ma non è tutto, perché sempre nel corso della telecronaca, riferendosi alla finalissima di domani - domenica 18 dicembre, ore 16 - ecco che Adani afferma: "Parlando di finale, domani ci sarà la grande finalissima, bellissima, attesissima. Bisogna fare un grande in bocca al lupo ai nostri bravi colleghi, Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Saremo lì ad ascoltarvi perché sarà la finale più attesa. Quindi bello questo", conclude Adani. E con molta malizia, in molti, sul web hanno voluto vedere in queste parole di Adani una sorta di "gufata" ai colleghi. Ovviamente e cose non stanno così, ma il web e Twitter su tutto sono il regno del possibile e dell'impossibile.

