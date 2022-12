Argentina-Francia, Scaloni fuori controllo: crollo emotivo prima del match

17 dicembre 2022 a

Quasi nessuno credeva che Lionel Scaloni fosse capace di condurre l’Argentina in finale al Mondiale di Qatar 2022. D’altronde l’ex calciatore è praticamente alla prima vera esperienza da allenatore, ma evidentemente ha trovato il modo di far girare tutta la squadra attorno a Leo Messi: quest’ultimo è in totale simbiosi con i compagni e i risultati sul campo si vedono eccome.

Alla vigilia della finale, Scaloni non è riuscito a trattenere le lacrime: “Non ci sono altre parole, ho già parlato con i giocatori. Penso che qualsiasi argentino direbbe lo stesso: mi hanno commosso… Hanno dato tutto, sinceramente. Siamo colmi d'orgoglio sapere che vogliano essere qui e per noi anche gli altri giocatori che stanno giungendo in Qatar. Questo è il trionfo più grande, cioè che tutte le persone si sentano parte di questo momento. È fondamentale, dobbiamo godercelo perché sono attimi che passeranno comunque alla storia”.

Fermare la Francia di Mbappè sarà però molto difficile, gli argentini ne sono consapevoli: “Speriamo di coronare il grande sogno di tutti domani o almeno di rendere orgogliosa tutta la nostra gente. La verità è che è un momento speciale e ce lo stiamo godendo, a modo nostro, e io mi sto divertendo”.