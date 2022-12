Mario Sconcerti, straziante rivelazione della figlia: "Due ore prima di morire..."

18 dicembre 2022 a

Una morte improvvisa, che ha sconvolto il mondo del giornalismo, del calcio e dello sport in generale: a 74 anni ci ha infatti lasciato Mario Sconcerti, firma del Corriere della Sera, una firma che ha fatto la storia di questo mestiere. Era in ospedale, ma per controlli di routine, per accertamenti, e Sconcerti se ne è andato via così, all'improvviso, in modo inaspettato e per questo, se possibile, ancor più doloroso.

E il fatto che la morte di Sconcerti abbia sorpreso tutti, lo conferma anche la figlia, Martina, che su Instagram ha voluto salutare con affetto e commozione suo padre: "Ci eravamo sentiti due ore prima e mi hai detto di stare bene. Te ne sei andato con un colpo di scena, come volevi tu", ha scritto Martina.

E ancora, su Instagram, ha spiegato: "Mi avevi detto che ti avrebbero dimesso lunedì, ero serena, ce l'avevo fatta, avevi vinto tu. E invece, colpo di scena. Ti organizzerò un funerale laico e festoso, come avresti voluto. Con tanta gente, buon vino e buon cibo. Certo che potevi restare un altro po', avevi appena capito che lavoro facevo. Avevamo ancora parecchie cose su cui scaldarci. Perché sì, discutevamo tanto, mi facevi arrabbiare. Ma per fortuna sei andato via che ci eravamo appena detti ti voglio bene", conclude il suo toccante messaggio Martina Sconcerti.

Poi anche su Twitter: "Ciao papà, te ne sei andato con un colpo di scena, proprio come volevi tu. E come volevi tu, ne stanno parlando tutti. E io lo so che faccia stai facendo... ovunque sei, sarai sempre con noi. Ti vogliamo bene", ha cinguettato Martina Sconcerti.

