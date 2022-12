Francia, l'umiliazione senza precedenti: cosa è successo dopo soli 40 minuti

18 dicembre 2022 a

Grossa umiliazione per Giroud nella finale del Mondiali tra Francia e Argentina. Durante il primo tempo, nel quale ha dominato totalmente la squadra di Scaloni, i blues sono apparsi in totale balia dell'avversaria e incapaci di trovare contromisure. Proprio per questo il commissario tecnico Didier Deschamps ha provato a cambiare le carte in tavola, con una mossa disperata. Quindi, prima ancora di aspettare l'intervallo, il ct ha optato per un "insolito" doppio cambio.

A pagare dazio uno dei pochi che fino ad allora aveva lottato, Giroud. Una vera e propria umiliazione per il centravanti del Milan. Fuori pure Dembélé, ancora provato dal fallo che poi ha portato al rigore e al vantaggio dell'Argentina, col gol di Leo Messi. Giroud e Dembélé hanno lasciato il campo ad altri due attaccanti, Kolo Muani e Thuram.

La scelta, comunque, è stata piuttosto inaspettata visto che l'intervallo sarebbe arrivato poco dopo. Il ct non ha voluto aspettare, sperando così di ottenere un cambio di passo. Cosa che poi è avvenuta, con il pareggio alla fine del secondo tempo. Sia Dembélé che Giroud non sono sembrati entusiasti nell'uscire dal campo. Il secondo anzi è apparso molto deluso. E si è sfogato in panchina gettando una bottiglietta sul terreno di gioco.