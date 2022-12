Bobo Tv, "presa per il cu*** da evitare": la rivolta, un caso in Rai

Fabrizio Biasin 20 dicembre 2022 a

A un bel punto dei festeggiamenti per il trionfo argentino, la Rai manda in onda lo speciale della Bobo tv per celebrare i neo campioni del mondo. "Dai ragazzi! Fateci divertire! Forza! Siamo con voi!". Cioè, si tratta del programma più cool dell'universo twitch che Viale Mazzini ha pensato di "importare" - ovviamente pagandolo, ovviamente con il nostro grano - per darci un mix di competenza, sfrontatezza, giusta ilarità.

Sì, ecco, diciamo che le clip messe in onda fin qui non sono state tutta 'sta bellezza, pareva dovessero farci un piacere, ma ora i nostri beniamini hanno la possibilità di rifarsi con il trionfo di Messi! Ci sono tutti, Vieri, Ventola, Cassano e Adani che di Messi è biografo auto-eletto! Tocca a voi! Pronti, via: va in scena un teatrino pre-registrato, pre-cotto, assai tristanzuolo, fatto di frasi fatte e senza alcun riferimento alla finale. Insomma, tutto totalmente inutile.

Se avesse vinto la Francia avrebbero inserito la "cassetta" pre registrata della Francia e stop. Ecco, passi che le clip non sono state tutta 'sta meraviglia, passi che twitch e tv sono due mondi diversi, ma a tutto c'è un limite: la presa per il culo post trionfo - anche solo per una questione di amor proprio - potevano tranquillamente evitarla.