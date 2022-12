Lele Adani, lo sfogo di Bizzotto: "Contrapposizione che non esiste"

20 dicembre 2022 a

Il mondiale di Qatar 2022 è finito, Argentina e Leo Messi sul tetto del mondo. E in Italia si continua a parlare... di Lele Adani. O meglio, anche di Lele Adani, la seconda voce che dell'Albiceleste ha sempre fatto una passione e mai lo ha nascosto, la seconda voce che però, la finalissima dell'estasi della Seleccion non la ha commentata. Lui e Stefano Bizzotto, infatti, erano la seconda coppia di commentatori per i mondiali nella gerarchia della Rai.

E proprio Bizzotto viene intervistato a mondiale concluso dal Corriere del Veneto. E inevitabilmente, oltre che di pallone e di Qatar e di Argentina, si parla anche di Lele Adani. E il telecronista Rai premette: "Hanno voluto creare una contrapposizione tra me e Lele che non esiste. Anzi, siamo complementari, lui esperto di calcio sudamericano, io appassionato di quello mitteleuropeo". Già, perché nelle settimane di Qatar 2022 in molti hanno maramaldeggiato sulla presunta competizione tra i due, sul fatto che Bizzotto non gradisse troppo le lunghe parentesi che Adani si prendeva di forza.

Dunque ricordano a Bizzotto la sua fama di giornalista equilibrato e imparziale e gli ricordano come la critica più comune ad Adani sia quella di essere troppo tifoso. E la voce di Viale Mazzini risponde: "Guardi, ho letto un pezzo di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, inviato qui a Doha, che ha scritto che tifa Argentina. Perché non può farlo Adani? È umano avere delle simpatie, dei sentimenti. Ma ricordo che Lele non vede soltanto Argentina o Messi, nelle telecronache è stato molto equilibrato nel sottolineare i meriti dell’Olanda e di un campione come Modric della Croazia", sottolinea.

E ancora, sul personaggio-Adani: "Lele è uno divisivo, piace o non piace, ma fa parlare di sé e grazie a lui ho avuto maggiore risonanza anch’io. Magari se avessi avuto accanto una seconda voce più cerchiobottista in pochi si sarebbe accorti di noi", conclude Stefano Bizzotto.