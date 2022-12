BoboTv, imbarazzo in Rai: cosa va in onda dopo la finalissima

19 dicembre 2022 a

a

a

Dopo la straordinaria finale dei Mondiali di Qatar 2022, sulla Rai è andato in onda un momento agghiacciante, quello della BoboTv. Non vi è certezza assoluta, ma a tutti è parso che si trattasse di uno speciale pre-registrato: uno scivolone che non fa onore innanzitutto a Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, che hanno il merito di aver creato un format innovativo e di successo su Twitch.

Argentina, follia in spogliatoio: si lancia di testa nel cassonetto, finisce così | Video

Dovendo sottostare alle logiche della Rai, ciò che li rende apprezzabili si è perso: il loro speciale di pochi minuti è stato soltanto una marchetta e la pre-registrazione sulla vittoria dell’Argentina, totalmente priva di contenuti, è stata un insulto a chi li segue abitualmente e al calcio in generale. I social sono stati impietosi nei loro confronti, chiedendo anche che venisse pubblicata la versione preparata in caso di vittoria della Francia. La finale pazzesca a cui hanno dato vita le due squadre, con Leo Messi che dopo la lotteria dei rigori ha finalmente potuto alzare la Coppa, meritava ben diverso trattamento e commento.

"Arrogante, su cosa metti le mani": Macron, scoppia il finimondo dopo la finalissima

La BoboTv si rifarà sicuramente quando tornerà nel suo habitat naturale, quello di Twitch. Inoltre il triste epilogo non cancella il fatto che questo sia stato il Mondiale anche di Lele Adani: ha portato un’ondata di freschezza al commento della Rai e avrebbe meritato la finale, insieme all’eccellente Stefano Bizzotto.