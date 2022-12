Mihajlovic, il dramma della ragazza a cui salvò la vita: "Non ce la faccio più"

20 dicembre 2022 a

Si chiama Nikolina Radunovic, ha 26 anni e oggi vive a Podgorica. E Nikolina spiega: "Cammino, sento, amo, proprio come chiunque altro. E posso farlo grazie a Sinisa Mihajlovic". Già, il campione scomparso troppo presto, solo pochi giorni fa, le ha salvato la vita. Nikolina da piccolissima era malata, aveva un gravissimo problema cardiaco. E Sinisa ha fatto di tutto per aiutarla, offrendo sostegno economico alla sua famiglia, aiutato anche dai compagni di squadra. E così, ventuno anni fa, Nikolina fu operata, con successo, e la sua vita è cambiata.

Dopo la sua morte, sui social, la Radunovic ha voluto ricordare Mihajlovic. E ha speso parole cariche di dolore, commozione e turbamento. "Ho sentito tutto, non ci posso credere... Miha, il mio salvatore, se n'è andato, non è possibile... È terribile, non ce la faccio più", ha scritto su Facebook. Quando fu operata al cuore, Nikolina aveva soltanto quattro anni e mezzo: la sua era una malformazione cardiaca congenita e fu opearata a Roma, all'ospedale Bambino Gesù.

Nel luglio 2019, quando Sinisa rivelò di avere la lecucemia, Nikolina sempre su Facebook scrisse: "La prima notizia che leggo oggi riguarda Sinisa Mihajlovic. ‘È malato', dicono, ‘sta lottando per la vita'. Il mio Sinisa? Sinisa, la cui foto occupa lo schermo del mio telefono? Sinisa uomo, calciatore, patriota, umanista, padre, marito e grande sotto ogni aspetto. Diciannove anni fa hai reso possibile la mia vita. Mi hai reso possibile essere quella che sono ora, vivere la vita che vivo, percorrere i sentieri su cui cammino, sentire, volere, amare. Vorrei poterti aiutare come tu hai aiutato me. Ma non posso. Il mio unico aiuto sarà nelle preghiere, per un'altra tua vittoria. Pregherò Dio, nella speranza che non dimentichi la tua generosità e che ti tenda la mano proprio come tu l'hai estesa a migliaia di persone nel tuo mezzo secolo. Miha, la leggenda... Miha, il re... Miha...". Parole, quelle di Nikolina, che spiegano senza bisogno di nessun altro commento chi e cosa fosse per lei Mihajlovic.