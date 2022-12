Leo Messi? "Quando sarà morto": la drammatica (e perfetta) profezia

20 dicembre 2022 a

a

a

Campione del mondo, Leo Messi. Trascina la sua Argentina alla vittoria del mondiale di Qatar 2022. Un mondiale, quello della Pulce, strepitoso: migliore giocatore del torneo per distacco, i gol in finale e finalmente quel trofeo, l'unico che ancora gli mancava. Ora, nessuno potrà dire che Diego Armando Maradona ha vinto il mondiale e lui invece no. Già, Messi ha vinto tutto. Un giocatore pazzesco, fantastico, irripetibile. A prescindere da qualsiasi paragone, impossibile, con Diego e con il mondiale del 1986, quello della "mano de Dios".

Per certo, quei due sono leggende. Pure leggende. E quei due, per inciso, avevano anche un legame profondo. E tante volte, prima della sua morte, avevano chiesto a Maradona di Messi, di quel mondiale che mancava, dei flop con l'Argentina. E Diego aveva previsto tutto. Già, perché ora sta rimbalzando un po' in tutto il mondo la profezia in cui si era speso anni fa.

Leo Messi, l'abbraccio dopo il trionfo? Tutte balle: la verità su questa foto

Era il 2019, Maradona viveva a Branden e dirigeva il Gimnasia y Esgrima de La Plata. E come rivela Pablo Caballero, giornalista di Infobae, disse: "Leo Messi? Sarà campione del mondo quando io ormai non ci sarò più". E insomma, nel 2019 non era sempice ipotizzare che Maradona sarebbe morto e che Messi, comunque già verso il crepuscolo della sua carriera, avrebbe vinto il mondiale. Ma Diego lo fece e ci azzeccò.

Messi vestito da Emiro? Disastro-Infantino: cosa recita il regolamento Fifa

Maradona lo disse davanti anche al suo avvocato e al suo portavoce. E ancora, Diego aggiunse: "Nel 2006 è stato per lui come per me nel 1978, era pronto ma non lo hanno schierato. Per me Leo diventerà campione del mondo quando io ormai non ci sarò più". E così è andata.