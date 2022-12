DAZN e Francesco Costa presentano la seconda stagione di "The American Way"

Dopo il successo della prima stagione di “The American Way”, torna la miniserie prodotta da DAZN con protagonista Francesco Costa: si vola in Texas per raccontare il football e la NFL attraverso la cultura degli Stati Uniti, in quella che è una delle feste più importanti per gli americani, il Thanksgiving. Disponibile da sabato 24 dicembre in esclusiva su DAZN

DAZN e Francesco Costa presentano la nuova stagione di The American Way, la miniserie in cui il vicedirettore de Il Post, autore ed esperto di cultura americana, racconta il football americano e la NFL attraverso la cultura degli Stati Uniti e i personaggi chiave dello sport più popolare d’America.

La prima puntata, The American Way – Texas, presentata a Milano martedì 20 dicembre in occasione di un’anteprima speciale, sarà disponibile in esclusiva su DAZN a partire da sabato 24 dicembre, proprio per la Vigilia di Natale e in concomitanza con il match di cartello della Week 16 di NFL tra i Dallas Cowboys – grandi protagonisti del primo episodio – e i Philadelphia Eagles, disponibile in diretta streaming sull’app alle ore 22:25; al commento la coppia di telecronisti di DAZN Federico Pasquini e Roberto Gotta.

Dopo aver raccontato agli appassionati italiani di NFL l’essenza di Dallas, New Orleans, Detroit e il Super Bowl LVI - tenutosi a Los Angeles lo scorso febbraio - DAZN e Francesco Costa dedicano questo primo episodio a un racconto immersivo, girato in un viaggio on the road da Dallas ad Austin - le due principali città dello stato del Texas - per raccontare il legame profondo che unisce lo sport più popolare d’America e il “Lone Star State”. Un racconto documentaristico in cui si intrecciano storie e personaggi legati alla storia del Texas e a quella dell’NFL e che ha come cornice narrativa la ritualità delle partite che si giocano ogni anno durante il Giorno del Ringraziamento, la tradizione americana per definizione.

“Siamo entusiasti di aver rinnovato la collaborazione con Francesco Costa per la seconda stagione di The American Way. La volontà di raccontare il football americano attraverso uno storytelling emozionante, originale e anche divulgativo, con uno stile e un linguaggio da vera serie, ci permette di portare a tutti gli appassionati di questo sport, e non solo, il potere delle storie che vanno oltre i minuti di gioco degli eventi in diretta, accrescendone allo stesso tempo anche la sua popolarità”, commenta Ughetta Ercolano, SVP Content di DAZN Italia. “Le storie delle persone che vivono ogni giorno la bellezza del football americano, insieme alla cultura e all’identità di Stati come il Texas, si intrecciano ai momenti chiave della NFL, dando vita a una narrazione unica e a una nuova generazione di racconto”, conclude Ughetta Ercolano.

“Il Texas oggi è probabilmente il posto più interessante di tutti gli Stati Uniti, quello che è cambiato di più, quello che li rappresenta meglio e quello che più ne determinerà il futuro: e il football è una chiave magnifica per raccontarne lo spirito, i valori e la cultura. Sono entusiasta di aver potuto lavorare alla nuova stagione di un progetto così originale e ambizioso insieme a DAZN”, racconta Francesco Costa, vicedirettore del giornale online Il Post, autore ed esperto di cultura americana, nonché protagonista di The American Way.

Il racconto di The American Way: Texas parte dagli intramontabili Dallas Cowboys, guidati da oltre trent’anni dallo storico presidente Jerry Jones, passa poi per i popolari Texas Longhorns che militano nel campionato universitario NCAA di football americano , i cui tifosi si distinguono per grande senso di appartenenza e orgoglio texano, per concludersi con l’attesissimo match tra i Dallas Cowboys e i New York Giants, che lo scorso 24 novembre si sono affrontati all’AT&T Stadium di Dallas, dove l’America’s Team ha trovato la vittoria, dopo una battaglia sudata, almeno per il primo tempo.

Molte le interviste esclusive a personaggi chiave della storia del football che arricchiscono il racconto di The American Way: Lawrence Wright, scrittore texano autore di Dio salvi il Texas, premio Pulitzer per Le altissime torri, che ha messo a fuoco la cultura texana e il legame viscerale che la connette al Football Americano; Drew Pearson, autentica Legend dei Dallas Cowboys, recentemente entrato nella Hall of Fame NFL, che racconta come sono nate la definizione di “America’s Team” e la storia del famoso passaggio “Hail Mary Pass”; e Charlotte Jones - figlia del presidente Jerry Jones, Executive Vice President and Chief Brand Officer dei Dallas Cowboys – che ha concesso quest’intervista esclusiva dalla suite dei Jones all’interno dell’AT&T Stadium, da dove la famiglia guarda ogni partita dei Cowboys.