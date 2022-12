Gianluca Vialli, la telefonata a Mauro: "Vieni, ti voglio vedere"

22 dicembre 2022 a

Sulle condizioni di salute di Gianluca Vialli c'è il massimo riserbo. Si hanno due certezze: l'ex giocatore è ricoverato in un ospedale di Londra dove sta affrontando un percorso terapeutico per combattere il tumore al pancreas. La seconda certezza è che la madre 87enne è volata nella capitale britannica per andare a trovare il figlio. Ma di fatto a quanto pare, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sarebbe l'unica ad aver raggiunto Vialli a Londra.

"Su madre è già partita". Calcio sotto-choc: come sta Gianluca Vialli

L'ex giocatore di Sampdoria e Juventus avrebbe chiamata anche un suo carissimo amico, Massimo Mauro. Mauro, con cui Vialli ha creato la Fondazione per la Ricerca e lo Sport attiva nella lotta alla sclerosi laterale amiotrofica, è uno deigli amici più vicini a Vialli. A quanto pare l'ex giocatore avrebbe chiamato Mauro dicendogli "vieni, che ho voglia di vederti". Il legame che unisce i due è fortissimo, infatti Mauro è stato anche testimone di nozze di Vialli e padrino di battesimo di una delle due figlie.

Gianluca Vialli, la madre rientra da Londra: le ore più difficili

Di fatto quello che sta attraversando Vialli non è un momento facile. La famiglia ma anche tutti i fan dell'ex capitano della Juve sono con il fiato sospeso per le sue condizioni di salute. Vialli recentemente ha anche lasciato i suoi impegni con la Nazionale per dedicarsi in modo costante alle cure per sconfiggere il cancro. L'auspicio è che questo ricovero a Londra possa dare la speranza a Vialli di vincere questa battaglia che sta combattendo con coraggio d'altri tempi.