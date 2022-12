Argentina, il bigliettino-choc: cosa aveva previsto De Paul

22 dicembre 2022 a

Leo Messi si è goduto in questi giorni i festeggiamenti enormi, a tratti folli, avvenuti in Argentina per la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar. La finale vinta ai rigori contro la Francia è già storia, così come lo è il rapporto dentro e fuori dal campo che si è instaurato tra Messi e Rodrigo De Paul. Quest’ultimo è stato soprannominato la guardia del corpo di Leo, ma sarebbe più giusto parlare di “connessione speciale”, dato che i due in campo si sono trovati a meraviglia.

L'inviata del Tg1 "a casa Messi": brutalizzata dai tifosi argentini

Il calciatore dell’Atletico Madrid è stato determinante in più occasioni per la vittoria del Mondiale. In un’intervista ci ha tenuto a svelare un retroscena particolare, che la dice lunga su quanto gli argentini credessero alla vittoria della Coppa del Mondo. Dato che condividevano la stanza di albergo, De Paul al primo giorno di Qatar 2022 ha fatto una promessa a Messi: non solo, l’ha messa per iscritto. “Il 20 novembre io e Leo stavamo bevendo il mate - ha raccontato - lui è andato in bagno e io gli ho scritto un biglietto: ‘Oggi, 20 novembre, ti prometto che saremo Campioni del Mondo’”.

Promessa mantenuta alla grandissima, nonostante l’inizio-choc dell’Argentina, che all’esordio nel girone era stata battuta a sorpresa - e in rimonta - dall’Arabia Saudita. Una sconfitta rivelatasi salutare, perché poi la nazionale albiceleste non ha più sbagliato un colpo ed è arrivata ad alzare la sua terza Coppa del Mondo.