Leo Messi torna a Rosario? Pessima sorpresa: come trova la sua villa

Una “locura”. Non c’è altro modo per definire i festeggiamenti dell’Argentina, con almeno 5 milioni di persone che si sono riversate in strada per far esplodere la gioia dettata dalla vittoria del Mondiale di Qatar 2022. L’ultimo episodio che ben racchiude l’euforia che stanno vivendo in questi giorni gli argentini è stato documentato a Rosario, la città natale di Messi e Di Maria.

Atterrati in elicottero, i due sono stati accolti da Kily Gonzalez, ex attaccante che forse qualcuno ricorda per la sua breve militanza nell’Inter. Dopodiché è partita una vera e propria processione di tifosi in delirio che aspettavano il ritorno a casa dei Messi e Di Maria. I quali, dopo essersi separati, si sono poi diretti alle rispettive abitazioni. Per Messi però è stato davvero complicato raggiungere la sua, a causa dell’autentico bagno di folla che lo stava aspettando.

È infatti stato reso necessario il cordone di agenti per consentire all’auto guidata dalla moglie Antonella di attraversare il dialetto di casa. D’altronde questo non è neanche l’episodio più eclatante dei festeggiamenti dell’Argentina: basti pensare che a un certo punto Messi e compagni hanno dovuto abbandonare il pullman e sono stati messi su tre elicotteri per salutare i tifosi all’Obelisco.