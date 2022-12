Tg1, l'inviata "a casa Messi" brutalizzata dai tifosi argentini

22 dicembre 2022 a

a

a

Un entusiasmo incontenibile ha travolto i tifosi argentini per la vittoria della loro squadra ai Mondiali. Lo dimostrano chiaramente le immagini giunte da Buenos Aires, dove le piazze e le strade si sono letteralmente riempite di persone. A pagarne le spese, in un certo senso, sono stati i giornalisti inviati sul posto per seguire da vicino i festeggiamenti. Tra di loro Roberta Ferrari, che durante il collegamento con il Tg1 si è trovata proprio nel bel mezzo della folla.

Bruno Vespa e Meloni? Un colpo "letale" per la Maggioni: rumors in Rai

L’entusiasmo degli appassionati ha provocato non pochi problemi di viabilità. Questa la ragione per cui il pullman con Messi e compagni è rimasto bloccato a chilometri di distanza dal centro, ritardando di molto l’arrivo in Plaza de la República, sotto il celebre obelisco. Nell'attesa, alcuni tifosi si sono avventati sulla Ferrari, circondandola e riempiendola di urla, spintoni, baci e suoni di trombe.

Amadeus pesca dal Tg1, mai visto a Sanremo: chi porta sul palco dell'Ariston

A notare una certa difficoltà è stato anche il conduttore del Tg Alessio Zucchini, che quindi ha invitato la collega a fare attenzione. Poi, qualche minuto più tardi, quando ha dato nuovamente la linea alla capitale sudamericana, è tornato a raccomandarsi con la Ferrari. Che fortunatamente alla fine è riuscita a raccontare la cronaca della giornata e a lanciare il servizio preparato per l’occasione.