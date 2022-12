Francia, le firme che ribaltano il Mondiale: "Togliete la Coppa all'Argentina"

22 dicembre 2022 a

A distanza di giorni, in Francia non tutti hanno digerito la sconfitta subita per mano dell’Argentina in finale dei Mondiali di Qatar 2022. E dire che grazie a Kylian Mbappè la nazionale di Deschamps era riuscita clamorosamente a rientrare in gara, dato che a dieci minuti dalla fine era sotto 2-0. Poi però ai rigori gli argentini sono stati implacabili, grazie anche al Dibu Martinez che è diventato l’eroe della finale.

L’Equipe ha messo nel mirino l’arbitro Szymon Marciniak e lo ha valutato meritevole di un 2 in pagella: un chiaro segno del rosicamento francese, dato che in tutto il mondo sono state tessute le lodi del 41enne polacco, che ha gestito magistralmente una finale leggendaria. Eppure c’è chi non si rassegna e ha lanciato una petizione per rigiocare la partita, che sarebbe stata falsata dagli “errori” dell’arbitro. La cosa incredibile è che centinaia di migliaia di francesi abbiano sottoscritto una stupidaggine del genere: ovviamente non accadrà mai che la finale venga rigiocata, è assurdo anche solo chiederlo.

Soprattutto perché non vi è alcun motivo, men che meno arbitrale. Nella petizione si legge che “l’arbitraggio è stato totalmente venduto” e si cita un fantomatico episodio che avrebbe coinvolto Mbappè come pietra dello scandalo. Inoltre si lamenta la mancanza di alcuni cartellini gialli per gli argentini, “responsabili di parecchi falli brutti” e descritti come macellaio che hanno usato ogni mezzo necessario, compresi “tiri di maglia, falli cinici e mazzate”.