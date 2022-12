Argentina, Messi impazzito: cosa cade dal pullman

22 dicembre 2022 a

Un’esultanza pazza e che rimarrà indelebile nella storia. Quella di tifosi e giocatori argentini, che si sono lasciati andare a una festa scatenata per due giorni nelle vie di Buenos Aires. La truppa allenata da Scaloni ha dovuto fare i conti con tantissimi oggetti, sciarpe, gadget e messaggi, che sono stati lanciati dai tifosi presenti sul pullman (basti pensare che due sostenitori hanno provato addirittura a salire sul mezzo, lasciandosi cadere da un ponte, ed è finita malissimo). Poi c’è stato anche il Papu Gomez, l’ex Atalanta, che si è lasciato andare a un gesto che lascia parlare da solo: tirando fuori dalla borsa un mazzo di banconote da un sacchetto e iniziando a gettarle sulla folla, tra gli sguardi divertiti dei compagni.

Gomez, il lancio di soldi alla folla fa discutere i tifosi

Il tutto è finito in alcuni video, anche se non è chiaro quale fosse la valuta. I tifosi presenti a ridosso del pullman hanno cercato di acciuffare i biglietti lasciati cadere dal giocatore e si è generato ulteriore caos per qualche minuto. La scena diventata poi virale ha diviso i tifosi: da una parte chi ha sottolineato la generosità di Gomez, dall'altra chi ha definito il gesto di pessimo gusto. "Chi ha i soldi ed è un campione del mondo fa quello che vuole”, ha commentato un utente, mentre altri hanno definito quello di Gomez come un delirio di onnipotenza. Oltre a lui, poi, c’è il gesto del ‘Dibu’ Martinez: non il Guanto d’Oro all’altezza dei genitali, bensì il pupazzo con la testa di Mbappé tenuto quando stava sfilando sul pullman per le vie della capitale argentina.