Onana, il triste addio al Camerun: cosa c'è dietro davvero?

Fabrizio Biasin 25 dicembre 2022

a

a

Onana, portiere dell'Inter, ha deciso di lasciare la Nazionale del Camerun. Lo ha annunciato con un post diffuso sui social. Ha scritto così: «Tutto è iniziato a Ngol Nkok, un piccolo villaggio dove, fin da piccolissimo, la mia famiglia mi ha trasmesso i valori che identificano il popolo camerunese». E poi così: «Ho capito che l'amore per questo Paese è eterno e tale impegno non è negoziabile».

E così: «Ogni storia, per quanto bella possa essere, ha la sua fine. E la mia storia con la nazionale camerunese è giunta al termine. I giocatori vanno e vengono, i nomi sono fugaci, ma il Camerun viene prima di qualsiasi persona o giocatore». E così: «Il Camerun rimane eterno e così anche il mio amore per la nazionale e per la nostra gente che ci ha sempre sostenuto non importa quanto sia stato difficile il momento».

E così: «I miei sentimenti non cambieranno mai. Posso solo ringraziare tutti coloro che si sono fidati di me e hanno creduto che potessi aggiungere e contribuire alla squadra. La nazione viene per prima e per sempre». Peccato. E comunque non abbiamo ancora capito cosa sia successo davvero.