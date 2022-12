Leo Messi, tutto vero: il video da bambino, una "profezia-Mondiale"

24 dicembre 2022 a

"This is scary", questo fa paura. Leo Messi è stato senza dubbio il dominatore del Mondiale in Qatar, trascinando una Argentina di talento e personalità con la sua classe soprannaturale al trionfo nella finale: due gol per la Pulce, contro la tripletta di un altro giocatore mostruoso come il francese Kylian Mbappè. Su Twitter, ovviamente, un Paese intero (e non solo) sta celebrando il suo numero 10, finalmente salito al rango del D10s Diego Armando Maradona anche nel computo dei successi con la Seleccion. Foto, dediche, video con le magie di Leo. Tra questi ultimi, però, spicca un video "spaventoso", appunto, quasi irreale.

A condividerlo rendendolo virale, su Twitter, è il giornalista argentino Roy Nemer, che qualche giorno fa ha pubblicato un confronto tra una giocata di Messi bambino e quella replicata nei quarti di finale contro l'Olanda, finita 2-2 e poi vinta ai rigori dall'Albiceleste.

Nel corso del primo tempo, Messi parte da destra, taglia il campo alla sua maniera seminando il panico tra gli Oranje e poi con un filtrante telecomandato e possibile solo se dotati di vista aliena trova l'accorrente Molina per l'1-0 dei sudamericani. In diretta Rai, anche Lele Adani (il "cantore" italiano delle imprese di Messi) era esploso, incredulo: "Che cosa ho visto! Dove l'ha messa? Che palla gli ha dato?").

Bene, quella giocata Messi l'aveva già realizzata poco più che bambino. Non è dato sapere che partita fosse, ma le immagini sgranate e traballanti condivise da Nemer non lasciano spazio a dubbi: Leo è un predestinato.