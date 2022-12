Stefano Tacconi e l'emorragia cerebrale, le immagini dall'ospedale

26 dicembre 2022 a

"Il più bel regalo di Natale". Il figlio di Stefano Tacconi condivide una foto del padre nelle sue stories su Instagram e commuove l'Italia. Il mitico portiere di Avellino, Juventus e Genoa, protagonista dei successi in bianconero nell'era Platini, e poi con Zoff in panchina, e secondo di Zenga agli indimenticabili Mondiali di Italia 90, è ricoverato dallo scorso aprile quando venne colpito da un'emorragia cerebrale causata dalla rottura di un aneurisma. Le sue condizioni sono in costante miglioramento, ma il grande riserbo ha tenuto ovviamente sulle spine tifosi e fan.

Proprio per questo motivo è stato accolto con grande gioia il post di Andrea Tacconi, che ha pubblicato un video in cui il 65enne, volto tra i più celebri e chiacchierati del rutilante mondo del calcio italiano anni Ottanta e poi apprezzato commentatore e polemista in tv, compie alcuni passi in reparto accompagnato da un'infermiera e appoggiato un deambulatore. Le immagini dal corridoio dell'ospedale di Alessandria, appena pochi secondi, rivelano da un lato quanto sia lento e difficile il ritorno alla vita normale. Dall'altro, confermano la forza d'animo di Tacconi, portiere e uomo dal carattere indomito.

"Non ricordo quasi niente - aveva confessato lo stesso ex juventino al Secolo XIX, lo scorso luglio -. Ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio". "Ho vinto tutto nella mia carriera - aveva poi confessato -, ma questa è la coppa più importante".